Слуцкий: «Скоро в ЦСКА придет хороший иностранный нападающий. Думаю, объявим на будущей неделе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил информацию, согласно которой форвард армейцев Ахмед Муса станет игроком «Лестера», а также заявил, что на следующей неделе московский клуб объявит о подписании иностранного нападающего. Об этом Слуцкий рассказал в интервью «Российской газете».

– Правда, что Муса за 21 миллион переходит в «Лестер»?

– Улетает уже во вторник. Но видели, как тренировался? Настоящий кадр для чемпиона английской Премьер-лиги.

– А кто же будет забивать? Думбия ушел. Теперь вот Муса.

– Найдем. Есть же трансферные планы. Скоро придет в ЦСКА хороший нападающий.

– Наш? Российский?

– Нет. Иностранец. Фамилию пока называть не буду. Думаю, объявим на будущей неделе.