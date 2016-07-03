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  • Слуцкий: «Скоро в ЦСКА придет хороший иностранный нападающий. Думаю, объявим на будущей неделе»

Слуцкий: «Скоро в ЦСКА придет хороший иностранный нападающий. Думаю, объявим на будущей неделе»

3 июля 2016, 16:01
34

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил информацию, согласно которой форвард армейцев Ахмед Муса станет игроком «Лестера», а также заявил, что на следующей неделе московский клуб объявит о подписании иностранного нападающего. Об этом Слуцкий рассказал в интервью «Российской газете».

– Правда, что Муса за 21 миллион переходит в «Лестер»?

– Улетает уже во вторник. Но видели, как тренировался? Настоящий кадр для чемпиона английской Премьер-лиги.

– А кто же будет забивать? Думбия ушел. Теперь вот Муса.

– Найдем. Есть же трансферные планы. Скоро придет в ЦСКА хороший нападающий.

– Наш? Российский?

– Нет. Иностранец. Фамилию пока называть не буду. Думаю, объявим на будущей неделе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (34)
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a-rakhmatov
1467551677
Неужели Леонель......?!
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Zeff
1467552430
Лучше бы сказал: "Скоро в ЦСКА появится новый тренер".
Ответить
Kos77
1467552544
САПОГОВ)))
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valeh172
1467553156
Возмите Погребняка
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Zeff
1467554389
Нойштедтер. Радуйтесь конявые.
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Игорь Иркутск
1467555732
Ждем-с....... Надеюсь, что на этот раз не лохануться.....
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Parham
1467556439
ВАН ПЕРСИ!!!!!
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Legioner-05
1467565519
Да Слуцкий и не тренировал сборную,просто присматривался к игрокам для дальнейшего перехода в ЦСКА
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Обер-КанцлерЪ
1467572588
Хороший в смысле что играет хорошо или хороший в смысле что его потом перепродать получится дороже?? Еврейский клуб с евреем во главе и с евреем-тренером.
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STatham
1467576042
Ничего не изменится. Рубили бабосы и будут рубить. А Исландия играла в любимую игру и будут играть. Вот и всё этим сказано.
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