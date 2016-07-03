Слуцкий: «Скоро в ЦСКА придет хороший иностранный нападающий. Думаю, объявим на будущей неделе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил информацию, согласно которой форвард армейцев Ахмед Муса станет игроком «Лестера», а также заявил, что на следующей неделе московский клуб объявит о подписании иностранного нападающего. Об этом Слуцкий рассказал в интервью «Российской газете».
– Правда, что Муса за 21 миллион переходит в «Лестер»?
– Улетает уже во вторник. Но видели, как тренировался? Настоящий кадр для чемпиона английской Премьер-лиги.
– А кто же будет забивать? Думбия ушел. Теперь вот Муса.
– Найдем. Есть же трансферные планы. Скоро придет в ЦСКА хороший нападающий.
– Наш? Российский?
– Нет. Иностранец. Фамилию пока называть не буду. Думаю, объявим на будущей неделе.
Источник: Бомбардир.ру