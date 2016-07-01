Витсель перейдет в «Эвертон» за 30 миллионов

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в «Эвертоне».

Сообщается, что стороны уже достигли договоренности по этому трансферу. По информации источника, сумма сделки составит 30 миллионов фунтов, а зарплата футболиста в английском клубе – 100 тысяч в неделю.

Ранее появлялась информация о том, что «Наполи» отказался от приобретения бельгийца из-за высоких требований по зарплате.

В «Зените» Витсель выступает с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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