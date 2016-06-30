«Реал» готов увеличить зарплату Бэйла в новом контракте

Руководство мадридского «Реала» вступило в процесс переговоров с Гаретом Бэйлом о продлении действующего контракта футболиста. Испанцы не хотят затягивать с этим и планируют достичь договоренностей о продлении соглашения с валлийским хавбеком в течение ближайших трех недель.

Стоит отметить, что в настоящее время Бэйл получает в «Реале» 360 тысяч евро в неделю, но его оклад будет увеличен в новом соглашении. Напомним, что контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года. Ранее появилась информация, что «Реал» намерен предложить Бэйлу контракт сроком на семь лет.

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