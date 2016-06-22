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    «Реал» намерен предложить Бэйлу семилетний контракт

    «Реал» в ближайшее время намерен предложить новый долгосрочный контракт полузащитник Гарету Бэйлу. Отмечается, что в клубе довольны игрой 26-летнего футболиста на чемпионате Европы во Франции, где он забил три гола в трех матчах.

    Руководство мадридцев намерено подписать с валлийцем новое соглашение сроком на семь лет, чтобы снизить интерес к нему со стороны английских клубов.

    Действующее соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до лета 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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    22.06.2016 08:11
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 июня 2016, 10:33

      Он в этом году золотой мяч получит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Den_N_V 22 июня 2016, 13:17

      Молодцом, что тут скажешь... Дзюба тоже новый контракт подпишет, с ФНЛ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 июня 2016, 12:44

      вот и продал себя, красава ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +148

      P10NER > pegas1276 22 июня 2016, 13:49

      кому он продал себя??? комментируете, а что комментируете не догоняете

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