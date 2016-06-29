Райола: «Линекер не разбирается в том, о чем говорит»

Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Мино Райола прокомментировал высказывание Гари Линекера, который заявил, что французский футболист является самым переоцененным игроком в мире.

«Если человеку платят за разговоры, это еще не значит, что он разбирается в том, о чем говорит. Линекер как раз из таких людей. Учитывая качества Погба и цены в Европе, я считаю, что этот игрок недооценен.

Погба стоит столько, сколько за него готовы предложить. Посмотрите на Батшуайи, который сидит на лавке в сборной Бельгии и будет продан за 40 миллионов евро.

Когда Гари Линекер говорит о Погба, он не имеет ни малейшего понятия о теме разговора. Помню, он обещал провести эфир в трусах, если «Лестер» выиграет АПЛ. Это говорит обо всем», – отметил Райола.