«Краснодар» намерен расстаться с Ари

Нападающий «Краснодара» Ари в скором времени может покинуть команду Олега Кононова. Руководство «быков» недовольно игрой бразильского футболиста, а также его высокой заработной платой.

Отмечается, что с поиском нового клуба для 30-летнего форварда могут возникнуть проблемы, так как никто не желает предлагать игроку контракт с теми же условиями, на которых он находится в Краснодаре.

В прошедшем сезоне чемпионата России Ари провел 21 матч, отметившись пятью голами и сделав четыре результативные передачи.

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