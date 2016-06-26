«Зенит» не смог обыграть олимпийскую сборную Ирака

«Зенит» провел первый матч на сборах в Австрии. Команда Мирчи Луческу не смогла обыграть олимпийскую сборную Ирака. Поединок завершился со счетом 0:0.

Товарищеский матч

Зенит – Олимпийская сборная Ирака – 0:0 (0:0)

Зенит (1-й тайм): Бабурин, Богаев, Зуев, Кришито, Чернов, Гарсия, Могилевец, Иванов, Маурисио, Гасилин, Долгов.

Зенит (2-й тайм): Кержаков, Нету, Жирков, Йованович, Бавин, Зинков, Рязанцев, Киреенко, Евсеев, Кириллов, Джорджевич.