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«Зенит» не смог обыграть олимпийскую сборную Ирака

26 июня 2016, 20:10
22

«Зенит» провел первый матч на сборах в Австрии. Команда Мирчи Луческу не смогла обыграть олимпийскую сборную Ирака. Поединок завершился со счетом 0:0.

Товарищеский матч

Зенит – Олимпийская сборная Ирака – 0:0 (0:0)

Зенит (1-й тайм): Бабурин, Богаев, Зуев, Кришито, Чернов, Гарсия, Могилевец, Иванов, Маурисио, Гасилин, Долгов.

Зенит (2-й тайм): Кержаков, Нету, Жирков, Йованович, Бавин, Зинков, Рязанцев, Киреенко, Евсеев, Кириллов, Джорджевич.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (22)
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kex7
1466961245
позорище
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alexfilatov
1466961776
Начало развала...
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Shaitan.
1466962329
А то что там одни резервисты играли ничего? К тому же только из отпуска вышли.
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kiiriil19
1466962536
для дубля пойдёт и такой счёт
Ответить
sold93
1466962611
*смех*
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Саня БУБА
1466964079
.....в россии футбола нет!!!!
Ответить
Serjoga
1466964414
Халк-зависимость!
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hyperonanist
1466966714
Никого не завербовали ваххабиты? Вы аккуратно там. Будет потом Керж барана резать под виражом на победу а Жирков на построение с ковриком выйдет.
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Саня БУБА
1466967542
....чужеземные тренеры убили наш футбол и результата ни какого не добились.....о чем вы здесь спорите?...упоротый, убогий футбол с миллиардерами-игрочишками!!!..
..кто то имеет другое мнение? посмотрите ЛЧ, Евро и ЧМ.
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Каратель помойников
1467009712
без хулька зинаиду и армавирское торпедо ушатает)
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