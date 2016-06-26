Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Голубев: «Ростов» не будет возражать против совмещения постов Бердыевым в сборной и клубе»

Голубев: «Ростов» не будет возражать против совмещения постов Бердыевым в сборной и клубе»

26 июня 2016, 13:45
11

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал понять, что «Ростов» не будет возражать против совмещения постов главным тренером команды Курбаном Бердыевым, если ему поступит предложение возглавить сборную России.

«Конечно, мы не будем возражать. Но это должно быть взвешенное решение Бердыева. Кстати, в «Ростове» есть хорошие игроки, и в нынешней сборной некоторых из них не хватает», – отметил Голубев.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Бердыев подписал с «Ростовом» новый контракт сроком на два года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Бердыев Курбан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Apachi Bur
1466938964
Вот и отлично )хоть у него и закрытый футбол ,но явно из группы выйдем 2018 !
Ответить
Саня БУБА
1466939573
....та бердыеву не предложат работу в сборной.....после слуцкого мутко и компании надо срочно пополнить свои прохудившиеся карманы какой нибудь откатной супер-сделкой с пелегрини например....лямов так на 200-300 евро.....
Ответить
ZhenjaSAB
1466940719
Болельщики тоже не будут возражать!
Ответить
yorgenbarenz
1466941199
Курбан Бекиевич не откажется от совмещения лишь тогда,когда Мутко постучится в высокие двери и на Ростов прольётся небольшой золотой дождичек для приобретения перспективных российских игроков,коих мудрый тренер сделает за два года человеками.
Ответить
cska-62
1466943491
Два года сборной ничего добиваться не нужно... Гонять "товарняки" - дело почти бесполезное... Ну разве что можно посмотреть на связи игроков на поле... Хотя никакой реальной спортивной борьбы в таких играх нет и быть не может. Уж, придумали какой-нибудь турнир... Хоть коммерческий, хоть нет... Специально для невостребованной сборной - хозяйки очередного первенства... Дайте ТРЕНЕРУ создать штаб сборной. У этого штаба будет много разной организационной и технической работы, включая, например, изучение соперников по группе, когда они станут известны, но сам ТРЕНЕР эти два года пусть тренирует один из клубов РФПЛ, ну и проецирует те комбинации игроков, которые ему понадобятся в сборной. Если таким тренером будет Курбан Бекиевич, никто возражать не станет. Он не просто талантлив, он вслед за Бесковым и Садырином третий в списке отечественный "тренеров-волшебников", создающих из "г...а конфетки". Пишу об этом при всём моём уважении к Черчесову и Гончаренко, которые имеют шансы попасть в этот список. Если Черчесовым действительно, как пишут, интересуется "Милан", то лично я бы предпочёл посмотреть на его работу именно там. И как он сможет возродить этот когда-то великий клуб. Думаю, что у него получится. У него все без исключения команды, в которые он приходил, становились ИГРАЮЩИМИ, а не "отбывающими номер на поле...". Нужно признать, что в случае успеха в "Милане" Черчесов станет топ-тренером мирового уровня и "Спартак" лишится шанса на возрождение команды... Но это уже вопрос к руководству красно-белых, которое годами издевается над своими болельщиками в самой извращённой форме...
Ответить
ljrljr0505
1466952124
совмещение постов не вариант. Если Бердыев, то про Ростов пусть забудет.
Ответить
20012345
1466975392
Да, в Ростове собрать лучших, только Российских игроков для обучения лучшим тренером-тактиком и эта команда даст бой всем на ЧемМира 2018 !
Ответить
Главные новости
Сафонов назвал цели на сезон-2026/27, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
1
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
7
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
8
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+