Голубев: «Ростов» не будет возражать против совмещения постов Бердыевым в сборной и клубе»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал понять, что «Ростов» не будет возражать против совмещения постов главным тренером команды Курбаном Бердыевым, если ему поступит предложение возглавить сборную России.

«Конечно, мы не будем возражать. Но это должно быть взвешенное решение Бердыева. Кстати, в «Ростове» есть хорошие игроки, и в нынешней сборной некоторых из них не хватает», – отметил Голубев.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Бердыев подписал с «Ростовом» новый контракт сроком на два года.