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Бердыев подписал с «Ростовом» контракт на два года

26 июня 2016, 12:25
28

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подписал с клубом новое соглашение о продлении рабочих взаимоотношений еще на два года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Вчера Курбан Бекиевич подписал договор с «Ростовом». Он остается с нашими ребятами еще на два года. Сейчас Бердыев с командой в Австрии на сборах. У ребят впереди много работы, пожелаем им удачи!», – написал Голубев в своем Twitter.

Напомним, что в минувшем сезоне под руководством 63-летнего специалиста желто-синие добились лучшего результата в своей истории, заняв вторую строчку в российской Премьер-лиге.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (28)
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Топс
1466934802
Ростов дно
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Mariner
1466935214
Красава. За базар ответил, хотя столько было интересных предложений. Удачи Ростову из Питера - вы нас достойно подвинули, но больше не прокатит )))
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Serjoga
1466936608
Наконец-то определились!
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sochi-2013
1466938150
Рад за Ростов, сборная как? Последняя надежда на Черчесова.
Ответить
yaran56
1466938284
Просто, УРА!!!
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cska-62
1466938289
Искренне поздравляю не только жителей славного города Ростова-на-Дону, но и всех настоящих болельщиков футбола! Ну а на "лебердоне" можно было бы и устроить праздник с гуляниями! Пристойно, без излишеств. В духе модели поведения самого Курбана Бекиевича.
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JUVENTINO-666
1466940567
Официально объявит, поверю
Ответить
андрей андреев
1466946534
Слава Аллаху
Ответить
grafff
1466947189
удачи в лиге чемпионов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ФК Зенит всея Руси
1466956425
Ростов в выигрыше. И для выступлений России в еврокубках это очень позитивное известие.
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