Бердыев подписал с «Ростовом» контракт на два года

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подписал с клубом новое соглашение о продлении рабочих взаимоотношений еще на два года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Вчера Курбан Бекиевич подписал договор с «Ростовом». Он остается с нашими ребятами еще на два года. Сейчас Бердыев с командой в Австрии на сборах. У ребят впереди много работы, пожелаем им удачи!», – написал Голубев в своем Twitter.

Напомним, что в минувшем сезоне под руководством 63-летнего специалиста желто-синие добились лучшего результата в своей истории, заняв вторую строчку в российской Премьер-лиге.

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