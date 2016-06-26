«МЮ» заплатит за Погба 120 миллионов, 15 из них получит Райола

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему надеется приобрести полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Сообщается, что его хочет видеть в команде лично новый главный тренер Жозе Моуринью, а клуб готов заплатить за Погба 120 миллионов евро. 105 из них получит «Ювентус», остальные 15 – агент футболиста Мино Райла.

В минувшем сезоне Погба сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, отметился десятью голами и 16 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.