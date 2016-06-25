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  • Романцев: «Откуда у Головина убежденность, что нужно обязательно уходить в зарубежный клуб?»

Романцев: «Откуда у Головина убежденность, что нужно обязательно уходить в зарубежный клуб?»

25 июня 2016, 01:40
13

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Александра Головина о том, что российским футболистам нужно пробовать свои силы в зарубежных клубах.

«Признаюсь, слышать такое от 20-летнего парня, по меньшей мере, странно. Откуда такая убежденность у игрока, едва начинающего выходить на уровень клуба-чемпиона и сборной? Может шустрый агент подсказал, который рвется на этом заработать? И как после подобных речей можно говорить об успехах на мировом первенстве-2018?

Не исключаю, что Александр вспомнил Капелло, который то и дело повторял, что в России нет сильных футболистов, поскольку никто из них не выступает за границей, где уровень лиг гораздо выше. Позволю себе не согласиться с доном Фабио. Сколько раз в самых престижных турнирах наши клубы обыгрывали «Реал», «Арсенал», «Бенфику», «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити». Убежден – талантливые ребята у нас были, есть и будут.

Сейчас вот мой добрый друг Константин Сарсания утверждает, что перейди Кокорин в лондонской «Арсенал», то наверняка сумел бы реализовать в нем весь свой потенциал. Тогда что мешало ему делать это в родном «Динамо»? Или сейчас в «Зените», где есть для этого все: классные партнеры, опытный тренер, великолепные условия? Давай, Саша, лови момент!», – считает Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Романцев Олег
Комментарии (13)
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АртурZaСМ
1466819376
Романцев пургу несет, уезжать нужно... , когда вся команда играет на высоких скоростях ты волей неволей начнешь двигаться и к ней привыкать, а когда вся команда пешком ходит к чему твои лишние телодвижения??? странно слышать такое от Романцева, человека который знает обо всем этом не по наслышке...
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boba42
1466821039
конечно уезжать,пусть меньше зарплата,там точно научат командной игре,мышлению. а так как кокорин играет за 4 ляма,нахрен ему ехать.у нас в команде парень говорил,лучше я в хреновой команде красавчик буду,чем козлом в лучшей. точно про нашу сборную
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Doberman_07
1466830611
Бред несет! Невозможно прогрессировать, варясь в одной каше. В нашем чемпионате лучший защитник- Игнашевич, который не факт, что играл бы в основе среднего клуба АПЛ. Поэтому наши нападающие ступором вставали, когда до штрафной соперника доходили. И как тут можно прогрессировать молодым игрокам???
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yorgenbarenz
1466831355
Сейчас,после позорного провала,нечего мечтать и рассуждать о отъезде за бугор наших "кумиров".Никто их не купит.После первенства Европы столько отличных сделок произойдёт,что на наших и не посмотрят.
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Ruhaaa
1466833086
За границей люди учиться играть в футбол. А в России пихают в клубы и сборные чисто по блату и по связям. Пока не прирежут эту мафию ни футбола не будет в России ни футболистов.
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VIPded
1466834172
Не прав Олег. В материально-изобильном болоте РФПЛ мастером сейчас не стать!
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meiram
1466847857
Молодец Романцев, всё верно сказал!
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Kareon
1466852978
Когда это наши клубы реал обыгравали в 90 годах
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Kareon
1466853033
Манчестер сити арсенал обыгрывали не наши клубы а легионеры в наших клубах
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serhz
1466860440
А ему не рассказали что такое совесть и что такое -стыдно !!--отсюда и убеждённость.
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