Романцев: «Откуда у Головина убежденность, что нужно обязательно уходить в зарубежный клуб?»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Александра Головина о том, что российским футболистам нужно пробовать свои силы в зарубежных клубах.

«Признаюсь, слышать такое от 20-летнего парня, по меньшей мере, странно. Откуда такая убежденность у игрока, едва начинающего выходить на уровень клуба-чемпиона и сборной? Может шустрый агент подсказал, который рвется на этом заработать? И как после подобных речей можно говорить об успехах на мировом первенстве-2018?

Не исключаю, что Александр вспомнил Капелло, который то и дело повторял, что в России нет сильных футболистов, поскольку никто из них не выступает за границей, где уровень лиг гораздо выше. Позволю себе не согласиться с доном Фабио. Сколько раз в самых престижных турнирах наши клубы обыгрывали «Реал», «Арсенал», «Бенфику», «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити». Убежден – талантливые ребята у нас были, есть и будут.

Сейчас вот мой добрый друг Константин Сарсания утверждает, что перейди Кокорин в лондонской «Арсенал», то наверняка сумел бы реализовать в нем весь свой потенциал. Тогда что мешало ему делать это в родном «Динамо»? Или сейчас в «Зените», где есть для этого все: классные партнеры, опытный тренер, великолепные условия? Давай, Саша, лови момент!», – считает Романцев.