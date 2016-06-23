Хиддинк: «Если я могу помочь сборной России, то сделаю это»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил готовность вновь возглавить национальную команду.

«Если я могу помочь России, то сделаю это. Эта страна попала в очень тяжелое положение – как со спортивной точки зрения, так и в плане имиджа.

Спорт может помочь изменить ситуацию к лучшему, хотя, возможно, я слишком идеалистически смотрю на вещи», – приводит слова Хиддинка Nos.nl.

Напомним, ранее появилась информация о том, что часть руководства РФС рассматривает кандидатуру Хиддинка в качестве замены Леониду Слуцкому.

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