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Хиддинк: «Если я могу помочь сборной России, то сделаю это»

23 июня 2016, 22:31
46

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил готовность вновь возглавить национальную команду.

«Если я могу помочь России, то сделаю это. Эта страна попала в очень тяжелое положение – как со спортивной точки зрения, так и в плане имиджа.

Спорт может помочь изменить ситуацию к лучшему, хотя, возможно, я слишком идеалистически смотрю на вещи», – приводит слова Хиддинка Nos.nl.

Напомним, ранее появилась информация о том, что часть руководства РФС рассматривает кандидатуру Хиддинка в качестве замены Леониду Слуцкому.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия Хиддинк Гус
Комментарии (46)
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Sashka Reshetov
1466711021
Гус лучший тренер сборной России в ее постсоветской истории. То , чего он добился с нашими футболистами - чудо. Да, может и игроки подобрались к тому времени достойные и много других причин, но сам факт того, что Хиддинк смог сотворить чудо,остается. Мне, как болельщику сборной нашей очень хочется видеть на посту главного тренера национальной команды именно Гуса. Это грамотный тренер,с огромным опытом и багажом знаний, умений и навыков, который много раз вытаскивал свои команды из серьезных передряг. Мое мнение , ПУСТЬ В СБОРНОЙ ПОРАБОТАЕТ ГУС ХИДДИНК.
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Joker 555
1466711470
Так планируют люди ,которые хотят прикрыть свои разъезженные жоппппппы
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Ч.В.Г.
1466713003
Если будет Гус, то значит мы не будем играть в трусливый футбол. И это самое главное! Такого унижения точно не будет!
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sochi-2013
1466713112
Что за бред? Не факт что третье место (будь игра за него), 8-милетней давности, вознесено как знамя на долгие годы! Это потолок 150 миллионной страны? Жаль, что нельзя здесь сказать открытым текстом, чего заслуживают люди, предлагающие это!!!!!!!!!
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nim-
1466716216
Я бы Бердыеву дал попробовать.
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VikNMar
1466716916
Я за Гуса !!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466720206
Был матч с Англией, гол капитана и... эйфория. Эйфория на ТВ, в прессе... Критика все же звучала, но ее никто (и в руководстве в т.ч.) не слышал. А может, просто на что-то надеялись. Ведь нам без нее никуда, без надежды-то. А мне тогда сразу вспомнились Сочи. После невыразительной игры со Словенией (не путать с более мастеровитыми словаками!) в вечернем Малахов-шоу было море радостных воплей и т.п. Сразу же подумалось: "Ой, не к добру!" И точно. Уже в следующем матче при выполнении буллитов нас раскатывают, как котят и как хотят, американцы. Затем опять же до буллитов "доводим" Словакию, обыгрываем всухую норвежцев и каждый раз на ТВ, как в чапаевском анекдоте, "полна опа огурцов", то бишь радости. Чем все закончилось, забыли уже? А финики нам недавно напомнили. Все те же 1:3 при нашей холостой и беззубой игре. На Евро после первого блина все было до чертиков похоже на Олимпиаду. По атмосфере вокруг футбола, по звоночкам, на которые до самого конца так никто толком и не смотрел, по нашим надеждам на выход дальше... Я все это к тому, что никогда нельзя впадать в эйфорию и переоценивать свои шансы. А уж нам тем более. Поэтому хочу вспомнить тот единственный успех, бронзу-08. Был ли тот успех закономерен, либо случаен? Сначала прелюдия - группа, в которой лишь благодаря хорватам мы заняли 2-е место. Скорее, случайность. Потом одна из самых легких групп и первый матч с Испанией, проигранный по всем статьям (1:4). Закономерность, но со знаком "минус". Игра с Грецией, прямо скажем, типичным европейским середняком, место которого в экваторе двадцатки, следующей после пяти-шести неизменных фаворитов. Очень нелегкая минимальная победа. Единственным, пожалуй, плюсом то, что сухая. Закономерность или случайность? Вполне можно ответить и так, и так. Затем были биты шведы (2:0). Вновь всухую - плюс. Но также вновь это был все тот же середнячок, которого даже присутствие Ибрагимовича не способно вытащить в плей-офф на протяжение пяти последних турниров. Случайность? Ну, хорошо, пусть будет закономерностью. Наши, на самом деле, играли в том матче весьма неплохо и, главное, организованно. Хотя, опять же, нельзя не вспомнить, как шведы транжирили явные голевые моменты и, справедливости ради, нам тогда в этом повезло. Не так, как здесь с Англией, когда спасло только чудо, особенно в первом тайме, но в целом вполне похоже. И все. Мы в 1/4. Не будь игры с голландцами, вспомнить по большому счету было бы нечего. Но она была. И Гус, как никто, знал, как с ними играть. И снова можно сказать, что нам везло не меньше, чем с Англией. И даже больше, намного больше. Команда, не в пример нынешней, была хорошо организована, быстро и умело переходила от обороны к атаке (в чем нам шведы с голландцами помогли, потому как, в отличие от нынешних соперников, постоянно проваливались и не успевали вернуться в защиту). Бесспорная закономерность, хотя и с оговорочками, главная из которых такова: Соперник дал нам возможность показать свою лучшую игру. А далее, увы, дежа вю с разницей в три мяча от Испании восстановило статус-кво. И если бы за единственную победу в игре навылет на турнире не давали медали, нам в общем-то по особому нечем было бы гордиться. Ведь тех же "испанских" закономерностей в нашей игре, как ни крути, в том Евро было куда больше, чем всех остальных. И выходит, что тот локальный успех, скорее, дело случая. Случая, привыкшего к нашей маловразумительной игре на всех постсоветских турнирах. И это самая, что ни на есть, увы, закономерность, преодолеть которую, даже волей случая Хиддинку более не по зубам. Потому расслабляемся и просто ждем ЧМ, как праздник футбола, который не в силах будет омрачить сборная, от которой, в свою очередь, никто ничего сверхъестественного давным-давно не ждет.
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Joker1985
1466726610
Буду рад,если Гусь Хиддинк возглавит нашу сборную
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mutabor0992
1466729069
ДА ну наХ!!!Опять черную икру жрать и водку пить?Да в президентских апартаментах жить за наш счет...Получать огромные бабки и воспитывать таких вонючек как аршавин...Ну уж НЕТ!
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опус 2
1466739092
Российский футбол нужно реформировать ,смена тренера ничего не даст !
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