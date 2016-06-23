Газзаев подтвердил намерение стать депутатом Госдумы

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия».

«Я получил предложение от председателя партии Сергея Михайловича Миронова. Мне это очень интересно, прежде всего, для реализации спортивного аспекта своей деятельности. Все видят, в каком состоянии сегодня находится наш спорт. Так что теперь предоставится хорошая возможность попытаться реорганизовать и реформировать не только футбол, но и спорт в целом, который сейчас трещит по швам на всех уровнях.

Считаю актуальным заниматься в Государственной думе вопросами спорта и разработкой законов, которые бы четко регулировали, что такое профессиональный и любительский спорт. Нам важно грамотно осуществить реформаторскую деятельность, чтобы затем гордиться спортивными достижениями на мировой арене.

Спорт наряду с культурой и наукой является частью духовности нации. Недаром наш президент ранее говорил, что спорт и физкультура должны стать модным трендом для граждан России всех возрастов. Важно, чтобы у нас были здоровые, сильные духом люди, которые бы приносили пользу стране и обществу», – сказал Газзаев.

Сообщается, что специалист возглавит северокавказскую региональную группу «Справедливой России».