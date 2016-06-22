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Широков: «Мой переход в «Спартак» был ошибкой»

22 июня 2016, 23:01
39

Полузащитник ЦСКА Роман Широков назвал свой переход в «Спартак» в 2014 году ошибкой. Напомним, в составе красно-белых хавбек провел в РФПЛ 19 матчей, в которых забил один гол.

«Смотря уже сейчас, как все сложилось, можно сказать: да, переход в «Спартак» в 2014 году был ошибкой», – сказал Широков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (39)
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VVM1964
1466626238
ОШИБКА БЫЛА ПРИГЛАСИТЬ ТЕБЯ И ОКАЗАТЬ ЧЕСТЬ ИГРАТЬ В СПАРТАКЕ !!!
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VVM1964
1466626329
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА . В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ О СПАРТАКЕ , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ " . ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ВЕДЬ ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ " -----------------------------
P.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ , ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .
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makovei
1466627905
твоё рождение было ошибкой.. обосрался в Спартаке так и скажи.
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valike35
1466630436
ты и есть одна большая ошибка
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семенчик
1466638039
Это Спартак ошибся позвав тебя! Твоё время давно уже ушло!!
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арейская
1466638596
Да ладно уже, проехали...У тебя был прекрасный полусезон в "Краснодаре", вот там и нужно было остаться, были предложения и желание от клуба, всё равно бы сторговались, будь на то твоё согласие, однако ты променял "Краснодар", с его третьим бронзовым местом на "Спартак", который уже столько лет не может подняться выше 5-6 места. Чемпионство ЦСКА? А что говорить про ЦСКА, если ты там практически не играл?
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Jack24
1466654589
Ну у коней лавку полировать это то что для тебя надо
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Ral13
1466660147
Да Бог с ним, с Широковым! Ребята, у меня большая радость, сегодня утром мой сын вернулся из Армии!!! Отслужил В Чите , это от нас почти 6000 км. Почти 4 суток на поезде ехали. Если б вы знали как я счастлив! Желаю всем такой радости, у кого дети на службе!!!
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Диктор
1466660533
Почему вот все отстои когда уходят из команды-начинают грязь лить????? Я могу еще отдаленно понять псевдо болельщиков которые просто чтобы их увидели так же поступают-ну тут уж кого как воспитали.А профи негоже так поступать.
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mgordeev
1466665409
По-моему это очевидно. В Спартаке не заиграл. Собственно нигде после этого тоже не заиграл. в 2014 году еще что-то мог в составе Краснодара, сейчас пора бутсы на гвоздь.
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