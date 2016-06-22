Широков: «Мой переход в «Спартак» был ошибкой»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков назвал свой переход в «Спартак» в 2014 году ошибкой. Напомним, в составе красно-белых хавбек провел в РФПЛ 19 матчей, в которых забил один гол.
«Смотря уже сейчас, как все сложилось, можно сказать: да, переход в «Спартак» в 2014 году был ошибкой», – сказал Широков.
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Источник: «Матч ТВ»
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