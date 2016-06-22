Минасов: «У Широкова есть варианты с другими клубами»

Полузащитник сборной России Роман Широков ведет переговоры о продлении действующего контракта с ЦСКА. У него также имеются предложения от других клубов.

«Что значит начались переговоры с ЦСКА? Мы всегда в процессе. У Романа еще есть варианты с другими клубами, остальное не комментирую», – сказал агент футболиста Арсен Минасов.

Напомним, что 34-летний футболист перешел в ЦСКА зимой в статусе свободного агента после разрыва контракта с московским «Спартаком». Договор был подписан по схеме «0,5+1». За ЦСКА Широков во второй части прошедшего сезона провел девять матчей, в которых забил один гол.