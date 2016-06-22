В «Уфе» рассчитывают сохранить Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда станет известно будущее 19-летнего полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

«Через несколько дней Зинченко будет в Уфе – мы пообщаемся, посмотрим, какое у него будет настроение.

Как и говорил ранее, мы хотим, чтобы он остался в команде, однако по нему есть очень хорошие предложения. Так что мы взвесим все за и против», – сказал Газизов.

Напомним, что в услугах Зинченко заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».