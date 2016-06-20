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Зобнин: «Денисов просто орал на нас матом»

20 июня 2016, 11:15
28

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как в «Динамо» футболистам доставалось от хавбека Игоря Денисова. Как отметил новичок московского клуба, Денисов считает подобное «нормальной практикой в футболе».

– Денисов просто орет на тебя. Как лидер для всех ребят он имеет на это право. «Давай, соберись» – смысл такой, но, само собой, с матом. В футболе это нормально.

Помните, Жирков в интервью сказал, что в «Зените» на тренировке всегда идет война, а в «Динамо» такого нет? Когда на тренировке нет Денисова, Габулова, да и Жиркова, тихо. Приходит Денисов – все начинают носиться, отбирать, все с желанием. Если у тебя за спиной стоит Игорь, будь уверен, что получишь.

– Вне поля с ним не общались?

– У меня даже номера телефона его нет, я ни с кем особо не общался из старших. Но пошутить Денисов любит. По любому вопросу к нему можно подойти, все объяснит, в этом плане он абсолютно открыт.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Денисов Игорь Зобнин Роман
Комментарии (28)
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40Zver40
1466411117
Зашугал поцанов, что аж в ФНЛ вылетели ахахах
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Jack24
1466411753
правильно, без пиздюлей как без пряников
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Serjoga
1466412077
Очередной пиар для Денисова! Нужно же искать новый контракт! Не в ФНЛ же тусоваться!
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Nesterenko
1466412620
Ой господи, какой авторитет. Сам то играет так себе, Денисов пусть сам себе подзатыльник даст.
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multiscan
1466415106
Интересно, почему это, когда на тебя орут матом, то это нормально? У людей должно же быть самоуважение! Я, уж, не говорю об уважении к товарищам со стороны матерящегося.
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vladimir-7
1466415222
А ты как думал, кое-как заниматься на тренировке и тебя ещё в попу целовать?
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FanatSerj
1466415616
вооон оно что, а то я думаю что тренеры и игроки говорили играет в опорной зоне как собака, теперь понятно, всех облает )) Только конечно бешеная какая то собака получается, без ошейника, гавкает и на тренеров и кусает руку которая его кормит, таких уже проще усыпить.
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Keeper161
1466416668
НА ЛИЧНОСТЬ ПЕРЕХОДИТЬ НЕ КАК НЕЛЬЗЯ ,СВОИМИ МАТАМИ ДЕНИСОВ ОСКОРБЛЯЕТ ЛИЧНОСТЬ
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zenitforever2015
1466417796
Простой питерский мальчишка...
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hunta
1466420560
Ну если другого языка не понимают, приходится матом....
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