Зобнин: «Денисов просто орал на нас матом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как в «Динамо» футболистам доставалось от хавбека Игоря Денисова. Как отметил новичок московского клуба, Денисов считает подобное «нормальной практикой в футболе».

– Денисов просто орет на тебя. Как лидер для всех ребят он имеет на это право. «Давай, соберись» – смысл такой, но, само собой, с матом. В футболе это нормально.

Помните, Жирков в интервью сказал, что в «Зените» на тренировке всегда идет война, а в «Динамо» такого нет? Когда на тренировке нет Денисова, Габулова, да и Жиркова, тихо. Приходит Денисов – все начинают носиться, отбирать, все с желанием. Если у тебя за спиной стоит Игорь, будь уверен, что получишь.

– Вне поля с ним не общались?

– У меня даже номера телефона его нет, я ни с кем особо не общался из старших. Но пошутить Денисов любит. По любому вопросу к нему можно подойти, все объяснит, в этом плане он абсолютно открыт.

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