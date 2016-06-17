Ещенко: «Уже почувствовал спартаковский воздух»

Новичок «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от своего пребывания в стане красно-белых.

«Уже почувствовал спартаковский воздух в музее. Было интересно посмотреть на личные вещи основателей «Спартака», футболки легендарных ветеранов команды, узнать, какие раньше были бутсы, да и вообще вся экипировка. С базой досконально в первое утро познакомиться еще не успел. Зато многих ребят уже знал и даже успел пообщаться с Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым. А вообще все ребята и тренерский штаб дружелюбно встретили меня и пожелали удачи. Сразу видно — с атмосферой в команде проблем нет.

Конечно, соскучился по играм в сборной России. Хотелось бы там оказаться снова, хотя понимаю: у каждого тренера свое видение состава. Легче ли попасть в сборную из «Спартака»? Я и из «Анжи», который боролся за выживание, попадал в национальную команду при Фабио Капелло. Но если твоя команда борется за высокие места и выступает в еврокубках, как сегодняшний «Спартак», то на ее игроков тренерский штаб сборной неизменно обращает внимание», – отметил Ещенко.