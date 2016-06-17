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Ещенко: «Уже почувствовал спартаковский воздух»

17 июня 2016, 14:07
15

Новичок «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от своего пребывания в стане красно-белых.

«Уже почувствовал спартаковский воздух в музее. Было интересно посмотреть на личные вещи основателей «Спартака», футболки легендарных ветеранов команды, узнать, какие раньше были бутсы, да и вообще вся экипировка. С базой досконально в первое утро познакомиться еще не успел. Зато многих ребят уже знал и даже успел пообщаться с Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым. А вообще все ребята и тренерский штаб дружелюбно встретили меня и пожелали удачи. Сразу видно — с атмосферой в команде проблем нет.

Конечно, соскучился по играм в сборной России. Хотелось бы там оказаться снова, хотя понимаю: у каждого тренера свое видение состава. Легче ли попасть в сборную из «Спартака»? Я и из «Анжи», который боролся за выживание, попадал в национальную команду при Фабио Капелло. Но если твоя команда борется за высокие места и выступает в еврокубках, как сегодняшний «Спартак», то на ее игроков тренерский штаб сборной неизменно обращает внимание», – отметил Ещенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ещенко Андрей
Комментарии (15)
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PESHES
1466162643
Да душком старины запахло))) Ведь свежего в музее и нет ничего)
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Barsuk52
1466166281
гавна
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VVM1964
1466169148
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА . В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ ПРО СПАРТАК , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ " ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ВЕДЬ ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ " -----------------------------
P.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ , ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .
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ФК Зенит всея Руси
1466170208
Ага. Затхлый с плесенью.
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Keeper161
1466172039
А СТЕНОЧКИ ,ЗАБЕГАНИЯ И СПАРТАКОВСКИЙ ДУХ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ ?
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Maxim Nik
1466172106
Спартак - душа народа!
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Kollljan
1466175705
В любом свинарнике такой дух.
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rubinovyi2
1466233338
Быстро.
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Обер-КанцлерЪ
1466276602
Приехал на базу, осмотрелся, зашел в туалет - и тут вдруг как почувствовал спартаковский дух!!! А потом оказалось, что это Зе Луиш вчера перед сном фасоли объелся, который до меня сюда заходил. Такой спартаковский дух получился, что даже дезодорант не справляется! - новичок «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от своего пребывания в стане красно-белых
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Polilux
1466290241
Скотина !
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