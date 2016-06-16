Луческу взял на первый сбор «Зенита» 28 игроков

«Зенит» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону под руководством Мирчи Луческу. Главный тренер на первый сбор вызвал 28 игроков.

Вратари: Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Маурисиу, Алексей Евсеев, Никита Саламатов, Максимилиан Проничев, Алексей Гасилин, Сергей Иванов Дмитрий Кириллов.

Нападающие: Павел Кириенко, Рамиль Шейдаев, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

20 июня команда отправится на сбор в Австрию, где проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Ирака, «Карабахом», «Университатей» и «Легией».

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