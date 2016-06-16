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Луческу взял на первый сбор «Зенита» 28 игроков

16 июня 2016, 12:14
23

«Зенит» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону под руководством Мирчи Луческу. Главный тренер на первый сбор вызвал 28 игроков.

Вратари: Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Маурисиу, Алексей Евсеев, Никита Саламатов, Максимилиан Проничев, Алексей Гасилин, Сергей Иванов Дмитрий Кириллов.

Нападающие: Павел Кириенко, Рамиль Шейдаев, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

20 июня команда отправится на сбор в Австрию, где проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Ирака, «Карабахом», «Университатей» и «Легией».

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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (23)
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семенчик
1466068708
Ха Луческу тоже Кержа продинамил!!
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AnTiNeHrEsT
1466069645
А Керж то где?
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алекс88
1466071172
Жирков же травмирован...что даже на евро не поехал
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Vasilii1958
1466072274
Кержакова в заднее место засуньте трухля уже носитесь сним
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Garrincha58
1466076615
сколько лет этот Лука Джор-ч в Зените а толку ноль
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Лео Месси 001
1466078027
Павел Киреенко и Дмитрий Богаев вообще-то в Тосно перешли
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Inks
1466081383
Скоро и остальные присоединятся, когда наша сбродная вылетит
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firs04
1466081480
Вот Бегемот Слуцкер и оконфузился. А Жирков то здоровенький!!!
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РомаКраснодар
1466081748
Много молодёжи. Интересно будет понаблюдать.
Ответить
mik1954
1466089384
Мало из представленных ребят имеют шанс на попадание в основу...
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