Пресс-служба «Марселя»: «Наш клуб ничего не должен «Локомотиву», так как не имеем никакого отношения к решению CAS по делу Диарра»

В «Марселе» отрицают какое-либо свое отношение к решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу хавбека Лассана Диарра, защищавшего ранее цвета «Локомотива». Напомним, CAS обязал экс-игрока железнодорожников выплатить компенсацию московскому клубу в размере 10-ти миллионов евро за односторонний разрыв соглашения в 2014-м году.

Позже красно-зеленые обратились с письмом к провансальцам, потребовав заплатить вышеуказанную сумму за Диарра.

«Летом 2015-го года «Локомотив» обратился в CAS, потребовав признать «Марсель» участником дела. Следом за работой, которую провел «Марсель», CAS отклонил требования «Локомотива» и прислал нашему клубу уведомление об этом. Поэтому «Марсель» никоим образом не относится к недавнему решению CAS», – говорится в заявлении «Марселя».