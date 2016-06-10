Де Хеа: «Атлетико» заслуживал победы в ЛЧ больше «Реала»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов должен был победить «Атлетико», а не «Реал». Напомним, встреча между командами завершилась вничью в основное время, а в серии пенальти верх взяли «сливочные».

«На своем пути к финалу «Атлетико» обыграл очень сложных соперников, поэтому заслуживал стать победителем Лиги чемпионов больше, чем «Реал».

Я провел в «Атлетико» много лет. Там я получил все, что сейчас имею. Этот клуб навсегда останется в моем сердце», – сказал Де Хеа.