Роналду считает себя лучшим футболистом последних 20 лет

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом за последние 20 лет.

«На каком месте я нахожусь в рейтинге среди футболистов за последние 20 лет? Нужно думать позитивно, а также отталкиваться от результатов, поэтому я назову лучшим себя.

Лучшие спортсмены всегда оказывают большое влияние на свой вид спорта, и я думаю, что оказал большое влияние на футбол. Не могу сказать, что будет в будущем, но если вы можете бегать быстрее остальных, выше прыгать, быть сильным и ловким, то реализуете свой талант на максимум. Я проделал очень много работы для того, чтобы достичь самого высокого уровня, и я по-прежнему нахожусь на вершине. Я выкладываюсь полностью на каждой тренировке и в каждой игре. Хочу и дальше творить историю», – сказал Роналду.

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