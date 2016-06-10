«Реал» и Райола не могут прийти к согласию относительно зарплаты Погба

Стали известны детали переговоров между «Реалом» и агентом полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Мино Райолой.

Сообщается, что представители мадридского клуба встретились с агентом в Монако для обсуждения личного контракта игрока в случае его перехода в «Реал».

По информации источника, мадридцы предлагают футболисту зарплату в размере девяти миллионов евро в год, тогда как Райола настаивает на сумме в 12–13 миллионов. Сам контракт, как предполагается, будет рассчитан на пять лет.

Ранее появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» опередил «Реал» в борьбе за игрока «Ювентуса».

В минувшем сезоне футболист сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.