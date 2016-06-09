«Зенит» намерен приобрести игрока «Флуминенсе» за 10,5 миллиона

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Флуминенсе» Густаво Скарпой.

Сообщается, что российский клуб уже в ближайшие дни сделает бразильцам предложение относительно Скарпы и готов заплатить за футболиста 10,5 миллиона евро.

По информации источника, «Флуминенсе» хочет небольшого увеличения суммы трансфера, потому что клуб владеет только 45% прав на игрока и при этом рассчитывает получить примерно 5,5 миллиона.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А Скарпа сыграл шесть матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.