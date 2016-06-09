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  • «Зенит» намерен приобрести игрока «Флуминенсе» за 10,5 миллиона

«Зенит» намерен приобрести игрока «Флуминенсе» за 10,5 миллиона

9 июня 2016, 22:50
32

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Флуминенсе» Густаво Скарпой.

Сообщается, что российский клуб уже в ближайшие дни сделает бразильцам предложение относительно Скарпы и готов заплатить за футболиста 10,5 миллиона евро.

По информации источника, «Флуминенсе» хочет небольшого увеличения суммы трансфера, потому что клуб владеет только 45% прав на игрока и при этом рассчитывает получить примерно 5,5 миллиона.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А Скарпа сыграл шесть матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Флуминенсе
Комментарии (32)
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алекс88
1465505608
Ну правильно вместо 4 все 13 отдадут.. За паренька который лишь 6 матчей в сезоне играл
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Shamil Muhammadov
1465509277
Игрок стоит 4 лимона а Зенит предлогает 10. 5 лимона- ГАЗПРОМ
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Тraumtanzеr
1465510035
Опять свет, вода, сигареты и хлеб подорожают.
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spaike
1465512634
Зенит опять слишком переплачивает.
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SpazMatikus
1465536921
Не лохонитесь просите в два раза больше ))) доите газопровод
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B_A_IV
1465537098
кто-то очень жадный откатов хапает жадно
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andr2112
1465539683
Я тоже думал, что берутся игроки на АВОСЬ. Но увидя, что получилось из молоизвестных Фернандиньо, Виллиана и др., я перестал так думать. Так что Луческу знает - что делает!!!
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Garrincha58
1465539882
вместо Витселя его точно продадут а вместо Халка придет Кержаков
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hmelarj
1465546527
а кто это? лучше бы канунникова вернули.
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Apocalypse
1465573939
Бомжепровод прям чернеет...
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