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Моуринью хочет вернуть Погба в «Манчестер Юнайтед»

9 июня 2016, 20:22
8

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба оказался с сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что представители английского клуба контактировали с руководством «Ювентуса», а также общались с агентом Погба Мино Райолой. В покупке Погба, который ранее уже выступал в «МЮ», заинтересован новый главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Сумма трансфера может превысить 65 миллионов фунтов.

По информации источника, сам Погба сейчас не готов дать ответ англичанам и предпочитает дождаться развития ситуации с интересом со стороны «Реала».

В минувшем сезоне футболист сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Игорь-КЭМЗ
1465493323
Зачем его возвращать,если он сам не хотел играть за мю.
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Juve1897
1465493756
Останется в Ювентусе. Железно!
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Juve1897
1465493822
Один вариант только может быть, если французы евро возьмут а Поль будет блистать в сборной, тогда поступит предложение от которого будет невозможно отказаться.
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TY13R
1465494193
мало ли что он хочет)))
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Etiainen
1465494202
поздно пить Боржоми
Ответить
kykyi
1465496903
Этот Маур скоро разорит Глэйзеров.
Ответить
jonn555
1465497295
А хохо ни хохо
Ответить
Александр ЗА
1465506419
Да
Ответить
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