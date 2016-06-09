Моуринью хочет вернуть Погба в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба оказался с сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что представители английского клуба контактировали с руководством «Ювентуса», а также общались с агентом Погба Мино Райолой. В покупке Погба, который ранее уже выступал в «МЮ», заинтересован новый главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Сумма трансфера может превысить 65 миллионов фунтов.

По информации источника, сам Погба сейчас не готов дать ответ англичанам и предпочитает дождаться развития ситуации с интересом со стороны «Реала».

В минувшем сезоне футболист сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.