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Шашков: «Крылья» хотят развиваться и двигаться дальше»

9 июня 2016, 10:07

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подвел итоги сезона для самарского клуба.

«Залог хорошего результата – полное доверие тренерскому штабу и нам со стороны руководства региона. Это позволило всем службам клуба работать спокойно, планомерно и профессионально. Третий год подряд в «Крыльях» чувствуется стабильность. Скажу вам честно, такого не было очень давно. Клуб перестраивается и во многом благодаря этому команда показала лучший результат за шесть лет. Но сами понимаете, что тогда, в 2008-2009 годах, в «Крыльях» были собраны более опытные игроки. Такие как Коллер, Ярошик, Тихонов, Калачев и другие. Поэтому наш текущий результат приятнее вдвойне. Оцениваем в клубе девятое место как хороший результат. Это шаг вперед.

Переговоры о продлении контракта с Франком Веркаутереном проходили конструктивно. Клуб озвучил свои пожелания, Франк свои. Мы нашли компромисс и подобрали общие цели для движения вперед. Франк – тренер амбициозный, всегда хочет большего. Но мы исходим из наших возможностей на сегодняшний момент. Одно из условий нового контракта – переход тренерского штаба на зарплату в рублях. Нам удалось договориться об этом и мы благодарны Франку за то, что он пошел клубу навстречу.

В тренерском штабе все определяет Франк Веркаутерен. Именно он решает, какой помощник ему нужен. Ушел Жос Дарден и у молодежной команды будет новый наставник. Понимание по главной кандидатуре будет чуть позже, к старту первого сбора. Клуб бы хотел, чтобы молодежной команде уделялось больше времени.

Переподписаны Надсон и Таранов. Ряду других игроков сделаны предложения. Ребята взяли время подумать. Новые контракты выстроены по принципу «ты зарабатываешь деньги, а не получаешь». Франк высказал свои пожелания и сообщил, с кем ему хотелось бы продолжить работу. Знаю, что болельщиков волнует вопрос сохранения Йоана Молло. Мы сделали ему предложение. Скажем так, это максимальное предложение, которое наш клуб готов сделать. Он ответил отказом. Но вероятность его возвращения есть, пусть и небольшая. Двери «Крыльев» открыты для него, но вероятно он хочет выбирать из разных вариантов. Много спрашивают о судьбе Павла Яковлева. Мы сделали ему предложение. Знаем, что он хочет остаться в Самаре. Но пока понимания четкого по нему еще нет. Клуб ведет селекционную работу, в заявке команды точно будет 22-23 игрока. И 3-4 человека из молодежки будут постоянно тренироваться с основой.

Клуб хочет развиваться и двигаться дальше. Мы должны сделать маленький шаг вперед, сохранить стабильность. Ну а если помимо этого нам удастся зацепиться за более высокие цели, то это будет принято всеми только с позитивом. Чем выше мы находимся в таблице, тем проще нам привлекать в команду хороших игроков, тем больше довольны наши болельщики», – заявил Шашков.

Прошедший сезон «Крылья Советов» завершили на девятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов
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