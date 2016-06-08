Гончаренко: «Ни в коем случае не пытался навязывать свои мысли Слуцкому»

Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко рассказал журналистам о времени, проведенном в ЦСКА. Напомним, что на должности старшего тренера специалист завоевал с армейцами «золото» Премьер-лиги минувшего сезона.



«Мои обязанности в ЦСКА? Прежде всего занимался сбором информации по оппонентам, анализировал игру команд соперников. Хотя, конечно, и много другой работы. Когда ты соглашаешься на предложение, значит, готов подстроиться. Не ощущал дискомфорта, но понимал, что в будущем хочу работать самостоятельно. Спорил ли я со Слуцким? Естественно, делился мнением, но это никак нельзя назвать спором. Обсуждали состав, замены, видение игры, но финальное решение всегда оставалось за Леонидом Викторовичем. Ни в коем случае не пытался навязывать свои мысли.



Мог ли я заменить Слуцкого, если бы тот окончательно ушел в сборную? Насколько понимаю, это главный вопрос, ради которого делается интервью. Отвечу. Это вы, журналисты, накручивали и раздували тему при каждом удобном случае. Хотя такой долгосрочной договорeнности у меня не было», – сказал он.