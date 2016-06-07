Тавекиио: «Вентура – маэстро футбола»

Президент Федерации футбола Италия Карло Тавеккио объяснил, почему главным тренером итальянцев был назначен Джампьеро Вентура.

«Мы заключили двухлетний контракт до чемпионата мира в России. На мой выбор повлияло то, что Вентура – настоящий маэстро футбола.

Он многих тренеров научил своему инновационному подходу; он подготовил многих игроков, которые затем попали в сборную; у него огромный опыт работы с молодежью; и еще я думаю, что он обладает здоровым чувством верности», – сказал Тавеккио.

Напомним, Вентура возглавит сборную Италии после чемпионата Европы.