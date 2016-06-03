Гилерме: «Один друг звонил и угрожал убить, если приеду в Бразилию»

Голкипер сборной России Гилерме рассказал о том, как проходит его адаптация в национальной команде.

«Я – первый иностранец, который играет за сборную России, это очень необычно. В клубах сегодня это стало привычным делом, но в сборной это в новинку. Но приняли меня очень хорошо. Сначала с адаптацией помогли партнеры по «Локомотиву» Самедов и Тарасов, но сейчас уже помогать не надо, я должен сам справляться.

Много звонков из Бразилии, от журналистов, от знакомых. Даже мои родители переживают, спрашивают по поводу того, как меня приняли, а я всегда говорю, что все нормально, проблем никаких нет. Один друг звонил и угрожал убить, если приеду в Бразилию, назвал предателем родины – конечно, в шутку.

Не стоит обращать большого внимания на результат игры с Чехией. У нас была большая нагрузка, главное – как мы готовы физически и тактически. У нас есть прогресс, подготовка идет так, как мы ожидали.

Сейчас осталось десять дней, терпения уже не хватает, хочется скорее на чемпионат. Думаю, все будет хорошо», – рассказал Гилерме.