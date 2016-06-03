«Барселона» заинтересована в покупке Блинда

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Дейли Блинд может перейти в «Барселону».

В переходе Блинда из «Аякса» в «МЮ» был заинтересован бывший главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал, а сейчас, когда клуб возглавил Жозе Моуринью, защитник не уверен, что он нужен новому тренеру.

«Барселона» заинтересована в переходе универсального 26-летнего защитника, так как клуб покинул Дани Алвес и каталонцы не смогли приобрести защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Сумма возможной сделки не оглашается.

В минувшем сезоне Блинд провел 35 матчей и отметился одним забитым мячом.