Инфантино: «Россия уже вышла на ЧМ-2018, можно расслабиться»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какое внимание он уделяет сборной России, а также подтвердил, что принятие в ФИФА и УЕФА Гибралтара и Косово повлечет за собой перестановки в отборочных группах на ЧМ-2018.

– Удается смотреть за российским футболом? За матчами нашей сборной, клубов, премьер-лигой?

– Ваш внутренний чемпионат смотрю очень редко. А вот за российской сборной, конечно же, слежу, ведь она участвует в международных соревнованиях. Если говорить об уровне ее игры, то сейчас ваша команда находится в переходном периоде. Но результаты в отборе на Eвро-2016 были впечатляющими, они показали, что сборная России развивается в правильном направлении, движется вверх. Посмотрим, что покажет ваша команда на чемпионате Европы. Конечно же, у такой большой и великой страны, как ваша, должна быть хорошая футбольная команда.

– ФИФА и УЕФА принимают в свои ряды Гибралтар и Косово, в связи с этим могут произойти перестановки в отборочных группах на чемпионат мира-2018. Не потеряет ли сборная России в связи с этим свое место?

– Действительно, принятие Косово и Гибралтара в ряды в ФИФА и УЕФА меняет расстановку по группам. Посмотрим, что получится в конечном итоге. Но так или иначе Россия в следующие два года будет принимать фантастические игры! Это точно! Ваша команда уже вышла на чемпионат мира-2018, поэтому вы можете расслабиться (смеется).