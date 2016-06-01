Агент: «Будущее Широкова? Возможны разные варианты»

Агент полузащитника московского ЦСКА и сборной России Романа Широкова Арсен Минасов дал комментарии по поводу будущего своего клиента.
– Контракт Романа с ЦСКА истек?
– Нет, не истек. На Euro он едет в качестве футболиста ЦСКА.
– Насколько серьезна травма, из-за которой Роман пропускает матч с Чехией?
– Нет, не серьезная. Послезавтра уже будет тренироваться. Даже завтра, наверное. Возможно, тренерский штаб не стал рисковать.
– Каково будущее Романа, в какой команде он продолжит карьеру?
– Без комментариев.
– Останется ли Роман в ЦСКА, есть ли такая возможность?
– Возможны разные варианты.
– Чего ждете от него на Eвро-2016?
– Хорошей игры, побед и чтобы обошлось без травм.
Источник: «Спорт-Экспресс»
........... коктейль в теплых краях.