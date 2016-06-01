Булыкин: «Если «Динамо» продолжит нелогичные трансферы, то задержится в ФНЛ»

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с вылетом команды из Премьер-лиги.

«Нужно искать тренера, который бы согласился бы спуститься в ФНЛ. Конечно, задача стоит в следующем же году вернуться в Премьер-лигу, но одна из ключевых проблем — это вопрос финансирования. Если «Динамо» опять будет проводить нелогичные трансферы, то у них ничего не получится, и период игры в ФНЛ может затянуться. Еще два очень важных момента: кто останется в команде из опытных футболистов и кто будет спортивным директором. ФНЛ — турнир специфический, там важны не только действия команды на поле, но и работа клубной администрации.

Мне неизвестен список тренеров в «Динамо». Сейчас я не в структуре клуба, поэтому не могу помочь своими советами. Что касается Леонида Кучука, то это неплохой вариант. Он уже доказал, что может добиваться результата», – приводит слова Булыкина «Собеседник».