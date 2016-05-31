В России официально завершился сезон-2015/16

Сегодня в России матчами ПФЛ завершился футбольный сезон-2015/16.

Чемпионом России в этом году стал ЦСКА. Армейцы завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Кубок России выиграл «Зенит». Вместе с трофеем команде из Санкт-Петербурга досталось место в групповом этапе Лиги Европы.

Открытием сезона стал «Ростов», который завоевал серебряные медали и право выступить в квалификации Лиги чемпионов впервые в истории клуба. В квалификацию Лиги Европы попали «Краснодар» и «Спартак».

Вылетели из Премьер-лиги «Кубань», «Мордовия» и «Динамо». Для московского клуба эта неудача стала первой с момента основания чемпионата СССР.

Заменят эти команды победители ФНЛ «Оренбург», тульский «Арсенал» и «Томь». Неудачниками ФНЛ в этом сезоне стали «Енисей», «Балтика», «Торпедо» (Армавир), «Байкал» и КАМАЗ.

Пять зональных турниров в ПФЛ выиграли «Химки», «Тамбов», «Спартак» (Нальчик), «Нефтехимик» и «Смена».