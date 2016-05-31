Симеоне готов остаться в «Атлетико», если клуб вернет Косту

Стали известны условия, на которых главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне готов продолжить сотрудничество с клубом.

Сообщается, что наставник предупредил руководство мадридцев о том, что покинет команду в том случае, если не будет приобретен нападающий «Челси» Диего Коста. По информации источника, именно в Косте Симеоне видит усиление атакующей линии.

Диего Коста выступал за «Атлетико» в сезоне-2013/14, когда подопечные Симеоне выиграли чемпионат Испании и дошли до финала Лиги чемпионов.