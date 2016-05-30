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«Спорт-Экспресс»: Бердыев не уйдет из «Ростова»

30 мая 2016, 22:27
22

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, скорее всего, останется в команде и не перейдет в «Спартак». Об этом сообщили источники, близкие к московскому клубу.

По информации источника, «Спартак» хотел видеть Бердыева на посту главного тренера и ждал ответа от специалиста в течение сегодняшнего дня.

Сообщается, что «Ростов» успел погасить все долги перед игроками и персоналом, а также практически сформировал группу инвесторов на следующий сезон, тем самым выполнив требования Бердыева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (22)
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ivanthebest
1464636916
Слава Богу! Надеюсь Аленичев останется в Спартаке. И Ростову удачи в ЛЧ с Бекиичем!
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Kеk
1464637357
Жду официальных новостей. За неделю Бекиевич уже десять раз оставался и уходил из Ростова сам того не подозревая. Нет, теперь вам веры нет граждане журналисты. Как в притче, про пастуха и волков.
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Пчела 672
1464638886
Ну молодцы)) все проблемы решили)) вот, что значит приспичило))
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NEMETSRUS
1464640407
Молодцы удачи
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samara94
1464645620
Комбайнеры в лч он не дурак уходить
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frickmaster
1464646819
возьмёт лч)
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Salim73
1464656808
Удачи Бекиевич
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a-rakhmatov
1464664022
Останется не останется, ромашка получается....... Все будет ясно, когда он официально сам заявит. Если останется увидим нового чемпиона !
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ДАША Д
1464666192
Главная формулировка - скорее всего, т.е. еще все возможно.
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meiram
1464689806
Уважаемые болельщики, хватит интриги разводить вместе с журналистами! Курбан Бекиевич заслуживает к себе достойного уважения и чести, которое в сегодняшнее время редкость, которое вы не понимаете балаболы!
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