«Спорт-Экспресс»: Бердыев не уйдет из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, скорее всего, останется в команде и не перейдет в «Спартак». Об этом сообщили источники, близкие к московскому клубу.

По информации источника, «Спартак» хотел видеть Бердыева на посту главного тренера и ждал ответа от специалиста в течение сегодняшнего дня.

Сообщается, что «Ростов» успел погасить все долги перед игроками и персоналом, а также практически сформировал группу инвесторов на следующий сезон, тем самым выполнив требования Бердыева.