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«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Сампдории»

30 мая 2016, 16:17
9

Полузащитник «Сампдории» Фернандо может продолжить свою карьеру в «Зените». Как сообщает источник, вероятность свершения сделки достаточно высока.

Отмечается, что по этой причине генуэзский клуб уже начал искать замену бразильцу на трансферном рынке. В числе главных кандидатов рассматриваются хавбеки «Наполи» Мирко Вальдифиори и Кристиан Маджо.

Напомним, Фернандо ранее играл под руководством нового наставника «Зенита» Мирчи Луческу в донецком «Шахтере». В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за «Сампдорию» 38 матчей, забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Сампдория
Комментарии (9)
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REDWHITE_
1464614703
Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что смета строительства стадиона «Крестовский» может вырасти на 4,3 млрд рублей. «Это вопрос города, надо с ними говорить. Город решает эти вопросы, он заказчик стадиона, бюджет городской. На самом деле стадион надо достраивать. Если нужны дополнительные ресурсы, надо их выделять и достраивать. Известно, что такая работа идёт, между заказчиком и подрядчиком уточняются детали, те работы, которые нужно оплачивать, их всё равно нужно оплачивать», — сказал Мутко в интервью агентству «Р-Спорт». Ранее властями называлась официальная смета нового стадиона на сумму 34,9 млрд рублей. В феврале 2016 года подрядчик попросил комитет по строительству Санкт-Петербурга увеличить финансирование на 435 млн рублей из-за подорожания импортного оборудования. 18 мая появилась информация, что полиция проводит обыски по делу о миллионных хищениях на стадионе «Крестовский».
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REDWHITE_
1464614742
ВИРАЖ СЧАСТЛИВ!!!)) АХА-ХА ПОШЛА ПОКУПКА НЕГРОВ)))
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@edm.music
1464615457
шоколадок понаберет щя
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Ганнибал Лектор
1464616934
Надо перевести манифест Ландскроны на румынский и дать товарищу Луческу на ознакомление. Да и по игре... не нужен!
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Garrincha58
1464617397
что то он маленький 1.74 а карточки желтые в каждом матче получает
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алекс88
1464618798
А халк и витцель прям снежки
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lihindic
1464666742
Фернандо
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