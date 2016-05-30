«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Сампдории»

Полузащитник «Сампдории» Фернандо может продолжить свою карьеру в «Зените». Как сообщает источник, вероятность свершения сделки достаточно высока.

Отмечается, что по этой причине генуэзский клуб уже начал искать замену бразильцу на трансферном рынке. В числе главных кандидатов рассматриваются хавбеки «Наполи» Мирко Вальдифиори и Кристиан Маджо.

Напомним, Фернандо ранее играл под руководством нового наставника «Зенита» Мирчи Луческу в донецком «Шахтере». В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за «Сампдорию» 38 матчей, забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.