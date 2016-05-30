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  • Газизов: «Переход Зинченко в топ-клуб здорово поднимет «Уфе» имидж»

Газизов: «Переход Зинченко в топ-клуб здорово поднимет «Уфе» имидж»

30 мая 2016, 01:20
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью порталу «Медиакорсеть» рассказал, чего стоит ожидать от летней трансферной кампании клуба. Также он прояснил ситуацию с форвардом Вячеславом Кротовым и полузащитником Александром Зинченко.

– С кем клуб расстанется, уже известно?

– Переговоры о трансфере одного из игроков близятся к завершению. Переговоры идут с одним из клубов английского Чемпионшипа.

– А Кротова «Спартак» обратно не выкупит?

– Думаю, что нет, он продолжит играть в нашем клубе.

– А что с Зинченко? Один спортивный интернет-ресурс написал, что он уйдет как свободный агент.

– Нет, они ошиблись, они спрашивали меня про Юрченко, а написали – про Зинченко, потом дали опровержение. Зинченко хочет играть у нас в клубе, но если вдруг он уйдет в топ-клуб иностранный, то придется с этим согласиться, чтобы он рос как игрок. К тому же это принесет колоссальные имиджевые дивиденды не только футбольному клубу «Уфа», но и всей республике.

Вообще надо сказать, что репутация у уфимского клуба очень хорошая. Мы если что-то пообещали игроку, слово свое держим. Пусть у нас деньги и не такие, как у первой восьмерки клубов Премьер-лиги, но зато все, о чем говорим, – мы делаем.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Зинченко Александр
Комментарии (1)
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Ral13
1464582085
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