Слуцкий: «Я ставил на «Атлетико», но переживал за «Реал»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий признался в симпатии к мадридскому «Реалу», одержавшему победу в финале Лиги чемпионов.

— Команды провели достаточно качественный финал и показали хорошую игру. Правда, Криштиану Роналду и Карим Бензема сыграли не лучший свой матч, но это не помешало им победить.

— Как оцените игру валлийского полузащитника Гарета Бэйла, сборная которого является соперником нашей национальной команды по групповому этапу Евро-2016?

— Это игрок, который выделяется скоростью. Возможно, у него не такой высокий уровень эффективности, как у Роналду, но все равно это большой игрок. Перед матчем игроки и тренеры сборной России делали ставки на исход поединка. В итоге угадали два человека — мой ассистент Сергей Семак и голкипер Юрий Лодыгин. Сам я ставил на минимальную победу «Атлетико», но переживал за «Реал».