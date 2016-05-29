Зидан: «Я счастлив, потому что уже очень долго являюсь частью этого клуба»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы финале Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1; 5:3 в серии пенальти).

«Я рад всем достижениям, которых мы добились вместе. Это было совсем не легко. Нам пришлось тяжело трудиться и сражаться.

Когда выигрываешь такой большой турнир, как Лига чемпионов, это многое значит и для игроков, и для персонала.

Имея в составе игроков такого таланта и такого калибра, можно добиваться больших целей, что мы сегодня и сделали.

Я счастлив, потому что уже очень долго являюсь частью этого клуба. Я действительно чувствую гордость», – сказал Зидан.