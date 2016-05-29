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  • Зидан: «Я счастлив, потому что уже очень долго являюсь частью этого клуба»

Зидан: «Я счастлив, потому что уже очень долго являюсь частью этого клуба»

29 мая 2016, 01:59
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы финале Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1; 5:3 в серии пенальти).

«Я рад всем достижениям, которых мы добились вместе. Это было совсем не легко. Нам пришлось тяжело трудиться и сражаться.

Когда выигрываешь такой большой турнир, как Лига чемпионов, это многое значит и для игроков, и для персонала.

Имея в составе игроков такого таланта и такого калибра, можно добиваться больших целей, что мы сегодня и сделали.

Я счастлив, потому что уже очень долго являюсь частью этого клуба. Я действительно чувствую гордость», – сказал Зидан.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Реал Атлетико Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Den_N_V
1464511009
Мужик, Зиданище!!!
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Диктор
1464513205
Да любой бы этим гордился бы.
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zorr
1464625914
Реал одинаково хорош что в атаке что в обороне вот намой взгляд главная заслуга Зидана ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК
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meiram
1464732715
Зидан является авторитетом с большой буквы, как бывший великий игрок,а теперь как великий тренер! Желаю ему удачи и дерзости в тактике, в тренерском творчестве и при проблемных матчах вырывать на зубах,как это делают таланты!
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