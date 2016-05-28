Рамос стал пятым игроком, забивавшим в двух финалах Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Серхио Рамос открыл счет в финале Лиги чемпионов против «Атлетико».

Два года назад Рамос также отличился в решающей встрече турнира. Таким образом, он стал пятым игроком, которому удалось поразить ворота соперника в двух финалах ЛЧ.

Ранее это достижение покорилось Криштиану Роналду, Лионелю Месси, Самуэлю Это’О и Раулю.

Кроме того, Рамос стал первым защитником, который забил в двух финалах ЛЧ. Отметим также, что пять своих последних мячей в Лиге чемпионов Рамос провел в решающих стадиях – в полуфиналах и финалах.