Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер по физподготовке: «Слуцкий остается после тренировок и носится по полтора часа без остановок»

Тренер по физподготовке: «Слуцкий остается после тренировок и носится по полтора часа без остановок»

28 мая 2016, 14:28
12

Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро рассказал о беговой форме игроков и тренерского штаба национальной команды.

– Кто сейчас быстрее – вы или врач сборной Эдуард Безуглов?

– Думаю, Эдик. Я как-то бежал полумарафон, показал результат в районе часа и 36 минут. А Эдик в Москве выдал час 24 минуты. Несмотря на то, что он доктор и человек солидной комплекции. Скинул бы килограммов шесть – его бы и африканцы на дистанции боялись. В Рио мог бы выступать!

– Кто лучший бегун в сборной России?

– Пардон, без фамилий. Но сборная в порядке. И по скорости, и в плане интенсивности.

– Как охарактеризуете беговой потенциал Леонида Слуцкого?

– В прошлом году он бегал очень много и мощно. Оставался после тренировок в Ватутинках и носился по полтора часа без остановок. А потом еще тренажерный зал. До сих пор здорово выглядит, фитнес Леониду к лицу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
geragera
1464435907
это он от бега такое дупло себе наел :)))
Ответить
zra78
1464435932
Что то не видно
Ответить
dvb
1464436652
Комментарий удален.
Ответить
Ник17
1464436791
Харя в телевизор не помещается от бега)))
Ответить
kykyi
1464437331
Я думал, что он игроков бегать заставляет, а он сам нарезает, а они в сборной "кайфуют", чудны дела твои, Господи.
Ответить
kostyandr
1464442541
Сколько же ему придется потом в макдональдсе отсиживаться, не жалеет себя!
Ответить
aurora5858
1464445555
Одна надежда. Паулино скинь с них по пять кило Тогда мы третьи.
Ответить
multiscan
1464448385
Отдувается за всю команду! И во Франции за всю команду играть будет, пока наши "академики с тросточками" по полю шкандыбать будут?
Ответить
кошмарик
1464448548
вау.. Слуцкий в составе??? амплуа???
Ответить
serhz
1464502755
Всё ясно ! -кроме Слуцкого никто не хочет ни носиться, ни оставаться после тренировок --ОНО ИМ НЕ НАДО !
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+