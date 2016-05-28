Тренер по физподготовке: «Слуцкий остается после тренировок и носится по полтора часа без остановок»

Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро рассказал о беговой форме игроков и тренерского штаба национальной команды.

– Кто сейчас быстрее – вы или врач сборной Эдуард Безуглов?

– Думаю, Эдик. Я как-то бежал полумарафон, показал результат в районе часа и 36 минут. А Эдик в Москве выдал час 24 минуты. Несмотря на то, что он доктор и человек солидной комплекции. Скинул бы килограммов шесть – его бы и африканцы на дистанции боялись. В Рио мог бы выступать!

– Кто лучший бегун в сборной России?

– Пардон, без фамилий. Но сборная в порядке. И по скорости, и в плане интенсивности.

– Как охарактеризуете беговой потенциал Леонида Слуцкого?

– В прошлом году он бегал очень много и мощно. Оставался после тренировок в Ватутинках и носился по полтора часа без остановок. А потом еще тренажерный зал. До сих пор здорово выглядит, фитнес Леониду к лицу.