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  • Гилерме: «Борщ – объедение! Всегда привожу его своей жене с базы «Локомотива»

Гилерме: «Борщ – объедение! Всегда привожу его своей жене с базы «Локомотива»

28 мая 2016, 11:37
9

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме признался, что обожает борщ.

— Чего родного бразильского вам больше всего не хватает в Москве?

— Поначалу не хватало нашей еды, особенно блюд из фасоли. Но сейчас в Москве можно уже найти любое из них. А я постепенно пристрастился к вашей кухне. Борщ – это же объедение! Изумительное кушанье!

— Где вы его едите?

— На базе. Да что там я – когда еду на базу, жена все время просит: привези борща! И я каждый раз прошу поваров налить мне его в специальный контейнер. Даже стыдно уже!

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (9)
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LOKOfanatik19
1464426501
Чем возить, давно бы уже заставил жену готовить Борщ!!
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Samov@r
1464428010
На халяву как хорошей,а вот от жены что нибудь на базу слабо?
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Финт
1464429815
Настоящий русский парень)
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Виталич
1464430487
Молодец!наш парень..
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Каратель помойников
1464436955
обычно жёны готовят))) а тут Гилерме еду с базы возит,а ведь российское гражданство получил)
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nemolod
1464461745
Лучше у шеф-повара попроси рецепт,а дома сначала сам приготовь,а потом жену научи-ведь не всю же жизнь ей с базы будет возможность привозить! (И потом сам борщ готовится быстро,больше всего время тратится на варку мясного бульона! И борщ становится вкуснее если его есть не сразу,а подержать на сутки в холодильнике!
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