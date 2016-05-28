Семак: «Денисов мог бы усилить «Зенит»

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возвращении полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Безусловно он мог бы усилить, я вообще считаю, что Игорь в нашем чемпионате, если брать россиян, является лучшим опорным полузащитником. Что касается того же «Зенита», то могу сказать, что нет ни одной команды в чемпионате России, которую он не может усилить. Это игрок, в профессиональных качествах и квалификации которого сомнений нет никаких», – заявил Семак.