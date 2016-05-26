Рабинер: «В «Крылья» поступил жесткий сигнал сверху: матч с «Тереком» должен быть сдан»

Писатель и журналист Игорь Рабинер в новой книге «Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора» вспомнил о ситуации, которая сложилась в 2009 году вокруг матча «Терек» – «Крылья Советов» (3:2), называемым многими откровенно договорным.

«Самарцы здорово начали чемпионат, даже несмотря на долги перед игроками. Победи они в Грозном – ушли бы на месячный перерыв лидерами.

Но перед матчем с «Тереком» в команду поступил жесткий сигнал сверху: матч должен быть сдан. Футбол в регионах давно уже стал разменной монетой для властей. Потому они и не отдают контрольные пакеты акций клубов в частные руки.

Эти 3:2, не сомневаюсь, на всю жизнь запомнили все, кто имел к ним какое-либо отношение. Даже если никогда в этом не признаются. Ни тренер, ни игроки «Крыльев» делать этого не хотели и сопротивлялись до последнего. Но их приперли к стенке, причем в какой-то момент речь пошла уже об угрозах физической безопасности. Ну и о сроках погашения многомесячных долгов, разумеется, тоже. Кстати, никаких денег никто в команде так и не увидел.

«Не сделаете то, что вам сказали – клуб обанкротят, и вы не получите ни копейки. Возможностей для этого хватает», – сказано было вполне конкретно. Обращаться за помощью было не к кому. Почему? Пройдет три месяца, и на Съезде отечественных тренеров министр спорта и глава РФС Виталий Мутко, обращаясь к Слуцкому, скажет:

«Леонид, я знаю всю вашу историю. Знаю, что вы жертва, на которую хотят повесить всех собак. И на каком уровне все это обсуждалось, тоже знаю. А вы в эти игры просто не играйте! Ставьте нас в известность. Мне лично скажите! Мы в силах остановить лжеполитиков, лжебизнесменов. Если потребуется, разберемся с любым руководителем».

В грязной грозненско-самарской истории были задействованы люди слишком высокого полета. Они так и остались в тени, а главный цинизм ситуации заключается в том, что весь общественно-обличительный пыл обрушился на исполнителей – тренеров и игроков. Причем почему-то только проигравшей команды.

«Что вы почувствовали, услышав слова Мутко на съезде?» — спросил я Слуцкого менее года спустя.

«Любое упоминание этой темы мне очень неприятно. Тем более, когда оно звучит на таком большом собрании, от первого футбольного и спортивного лица. При этом я удостоверился в том, что суть ситуации известна на всех уровнях. Начиная с Мутко и заканчивая журналистами. Только правду об этом матче пока никто не написал.

– Зато слова министра спорта, по сути, сняли с вас вину за случившееся.

– Самое главное – не то, снял с меня кто-то вину или нет. А как я живу с самим собой. И здесь моя совесть абсолютно чиста», – сказал Слуцкий.