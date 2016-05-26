Боссы «Баварии» провели прощальную встречу с Гвардиолой

Руководство «Баварии» провело встречу с бывшим главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как отмечает источник, на встречу с испанцем пришли председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, бывший президент Ули Хенесс и нынешний глава «Баварии» Карл Хопфнер. Все присутствующие пожелали Гвардиоле удачи в «Манчестер Сити», с которым он будет работать со следующего сезона.

«Я вновь от всего сердца хочу выразить благодарность Гвардиоле за замечательное время, которое мы провели с ним. Желаю ему всех благ на новом месте», — сказал Румменигге.