Зидан: «Атлетико» – особенный соперник»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что решающий матч турнира пройдет 28 мая.

«Атлетико» – особенный соперник. На пути к финалу он обыграл два сильнейших клуба Европы, так что нас ждет трудный матч.

Как всегда «Атлетико» сыграет надежно в обороне, но нельзя говорить, что он только защищается. «Атлетико» также отлично играет в атакующий футбол и может любому доставить проблемы», – сказал Зидан.