Бабаев: «Не понимаю, как Слуцкий живет без выходных»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил удивление тем, как работает наставник армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.

– Главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий тоже в отпуске?

– Нет, он уже во Франции. Я вообще не понимаю, как он живет без выходных. После победы над «Рубином» в «золотом» матче у него был только один день отпуска – между первенством страны и подготовкой к чемпионату Европы.

– И после Евро-2016 отпуск у него не предвидится?

– Из Франции он возвращается и сразу на нашу спортивную базу в Ватутинки, готовить ЦСКА к новому сезону.

– И что, вы не дадите тренеру даже пару отгулов?

– Может быть, день-два дадим, но он пусть сам решает.

- В зависимости от того, как сборная выступит?

- В том числе. Но это шутка. Просто Леонид Викторович любому отдыху предпочитает любимую работу.