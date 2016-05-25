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Бабаев: «Не понимаю, как Слуцкий живет без выходных»

25 мая 2016, 15:35
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил удивление тем, как работает наставник армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.

– Главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий тоже в отпуске?

– Нет, он уже во Франции. Я вообще не понимаю, как он живет без выходных. После победы над «Рубином» в «золотом» матче у него был только один день отпуска – между первенством страны и подготовкой к чемпионату Европы.

– И после Евро-2016 отпуск у него не предвидится?

– Из Франции он возвращается и сразу на нашу спортивную базу в Ватутинки, готовить ЦСКА к новому сезону.

– И что, вы не дадите тренеру даже пару отгулов?

– Может быть, день-два дадим, но он пусть сам решает.

- В зависимости от того, как сборная выступит?

- В том числе. Но это шутка. Просто Леонид Викторович любому отдыху предпочитает любимую работу.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (9)
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KuPe4iK
1464183546
Лёня Железо)
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KuPe4iK
1464183599
Вот почему он качаеться на скамейке запасных,что бы не заржаветь)
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УРДАН
1464188770
а что он там цемент тащит?сидит себе
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bringing
1464189673
Слуцкинатор
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RamonCSKA
1464190451
Такие язвительные алименты,конечно лучше хиддинк,который в отпуске почти весь год,приезжал пару матчей посмотреть,а остальное время на мальдивах,также капелло,адвокат,они просто на курорте смотрели записи чр и 2 матча вживую и зарплата у них в десятки раз выше была,теперь дешевый отечественный тренер,вывел па евро в сложной ситуации и все равно плохой
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VIPded
1464198306
Респект труженнику!
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Bekkz
1464228765
На медьдонии сидит и качается.
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