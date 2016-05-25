Раньери: «В Англию придут Гвардиола, Конте и Жозе. Нам будет важно сохранить место в АПЛ»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от следующего сезона в АПЛ.

«Сезон будет фантастическим, ведь сюда придут Гвардиола, Конте и Жозе. Это будет очень тяжелый сезон. Мы можем бороться, но мы – аутсайдеры.

Однажды произошла сказка, и мы победили. Конечно, мы хотим защитить свой титул, но очень важно будет сохранить место в лиге.

Наша игра не изменится. Мы начнем сезон в звании чемпионов, но я хочу и дальше видеть от своих игроков правильное отношение к делу – тогда я могу принять любой результат», – сказал Раньери.