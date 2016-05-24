Слуцкий: «Готов к работе в Чемпионшипе, но меня туда не возьмут»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Культ Тура» поделился размышлениями о работе в Англии. Два года назад специалист говорил, что не готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

«За эти два года ничего не изменилось. На мой взгляд, когда ты попадаешь в новую среду, обстановку, ты не должен сразу прыгать на верхнюю ступеньку, потому что можно упасть, то есть пройти тот путь, который я проделал в российской Премьер-лиге. Если, дай Бог, когда-то мне все-таки удастся реализовать мечту и попробовать себя в работе за рубежом, то это надо начинать точно не с верхней ступени.

Готов ли к работе в Чемпионшипе? Готов, но, думаю, меня туда уже не возьмут», — сказал Слуцкий.